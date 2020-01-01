Токеномика AS Monaco (ASM) Откройте для себя ключевую информацию о AS Monaco (ASM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AS Monaco (ASM) $ASM — это название единственного официального жетона болельщика AS Monaco™. The Fan Token™ — это цифровой актив с неограниченным сроком действия, который дает вам право голосовать за определенные официальные решения Клуба, а также беспрецедентный доступ к вашей команде и невероятные, невиданные ранее впечатления. Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Купить ASM сейчас!

Токеномика и анализ цен AS Monaco (ASM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AS Monaco (ASM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 885,60K $ 885,60K $ 885,60K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 4,50M $ 4,50M $ 4,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Исторический максимум: $ 3,932 $ 3,932 $ 3,932 Исторический минимум: $ 0,19185621707057457 $ 0,19185621707057457 $ 0,19185621707057457 Текущая цена: $ 0,1968 $ 0,1968 $ 0,1968 Узнайте больше о цене AS Monaco (ASM)

Токеномика AS Monaco (ASM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AS Monaco (ASM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASM, изучите текущую цену ASM!

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