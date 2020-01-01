Токеномика AS Monaco (ASM)

Токеномика AS Monaco (ASM)

Откройте для себя ключевую информацию о AS Monaco (ASM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AS Monaco (ASM)

$ASM — это название единственного официального жетона болельщика AS Monaco™. The Fan Token™ — это цифровой актив с неограниченным сроком действия, который дает вам право голосовать за определенные официальные решения Клуба, а также беспрецедентный доступ к вашей команде и невероятные, невиданные ранее впечатления.

Официальный сайт:
https://socios.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe

Токеномика и анализ цен AS Monaco (ASM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AS Monaco (ASM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 885,60K
$ 885,60K$ 885,60K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 4,50M
$ 4,50M$ 4,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,97M
$ 1,97M$ 1,97M
Исторический максимум:
$ 3,932
$ 3,932$ 3,932
Исторический минимум:
$ 0,19185621707057457
$ 0,19185621707057457$ 0,19185621707057457
Текущая цена:
$ 0,1968
$ 0,1968$ 0,1968

Токеномика AS Monaco (ASM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AS Monaco (ASM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASM, изучите текущую цену ASM!

Как купить ASM

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История цены AS Monaco (ASM)

Анализ истории цены ASM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.