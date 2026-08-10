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Технический анализ Arkham (ARKM) за сегодня

Технический анализ Arkham (ARKM) за сегодня

Страница анализа Arkham предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ARKM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Arkham ниже.

Изменение цены Arkham (ARKM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.10028--+8.42%-12.50%-26.05%
Узнайте больше о цене Arkham

Технические индикаторы Arkham

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Arkham на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 6
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.1002
0.1002
R2
0.1002
0.1001
R1
0.1001
0.1001
PP
0.1001
0.1001
S1
0.1
0.1
S2
0.1
0.1
S3
0.0999
0.1

Рыночные сигналы Arkham

Текущий чистый объем открытых ордеров
0.89M
$4.69 M
$3.80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.02M
3-дневные активные покупки
$0.21 M
3-дневные активные продажи
$0.19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.02M
7-дневные активные покупки
$0.45 M
7-дневные активные продажи
$0.43 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Arkham

Чистый притокЦена ARKMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.01 M0.10
2026-08-09-$0.06 M0.10
2026-08-08$0.01 M0.10
2026-08-07$0.00 M0.10
2026-08-06$0.00 M0.10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARKM/USDT
$0.10028
$0.10028$0.10028
+2.35%
612.34K (USDT)
ARKM/USDC
$0.10019
$0.10019$0.10019
+2.43%
569.38K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ARKM в USD

Сумма

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.10028 USD

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