Токеномика Arkham (ARKM)

Токеномика Arkham (ARKM)

Откройте для себя ключевую информацию о Arkham (ARKM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Arkham (ARKM)

ARKM - это функциональный токен на платформе Arkham. Он используется в качестве валюты для предоставления доступа к расширенным возможностям Intel Exchange в Arkham по сниженной цене, для стимулирования торговли на рынке Intel Exchange, а также для целей управления.

Официальный сайт:
https://arkm.com/
Whitepaper:
https://info.arkm.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham

Токеномика и анализ цен Arkham (ARKM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkham (ARKM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 102,51M
$ 102,51M$ 102,51M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 225,10M
$ 225,10M$ 225,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 455,40M
$ 455,40M$ 455,40M
Исторический максимум:
$ 3,9926
$ 3,9926$ 3,9926
Исторический минимум:
$ 0,28693406195211785
$ 0,28693406195211785$ 0,28693406195211785
Текущая цена:
$ 0,4554
$ 0,4554$ 0,4554

Токеномика Arkham (ARKM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arkham (ARKM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARKM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARKM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARKM, изучите текущую цену ARKM!

Как купить ARKM

Заинтересованы в добавлении Arkham (ARKM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARKM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Arkham (ARKM)

Анализ истории цены ARKM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARKM

Хотите узнать, куда может двигаться ARKM? Наша страница прогноза цены ARKM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.