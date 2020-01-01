Токеномика Arkham (ARKM) Откройте для себя ключевую информацию о Arkham (ARKM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arkham (ARKM) ARKM - это функциональный токен на платформе Arkham. Он используется в качестве валюты для предоставления доступа к расширенным возможностям Intel Exchange в Arkham по сниженной цене, для стимулирования торговли на рынке Intel Exchange, а также для целей управления. Официальный сайт: https://arkm.com/ Whitepaper: https://info.arkm.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Купить ARKM сейчас!

Токеномика и анализ цен Arkham (ARKM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkham (ARKM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,51M $ 102,51M $ 102,51M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 225,10M $ 225,10M $ 225,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455,40M $ 455,40M $ 455,40M Исторический максимум: $ 3,9926 $ 3,9926 $ 3,9926 Исторический минимум: $ 0,28693406195211785 $ 0,28693406195211785 $ 0,28693406195211785 Текущая цена: $ 0,4554 $ 0,4554 $ 0,4554 Узнайте больше о цене Arkham (ARKM)

Токеномика Arkham (ARKM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arkham (ARKM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARKM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARKM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARKM, изучите текущую цену ARKM!

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