Технический анализ API3 (API3) за сегодня Страница анализа API3 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике API3, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе API3 ниже. Регистрация

Изменение цены API3 (API3) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1944 -- +3,51% -14,93% -49,51%

Технические индикаторы API3

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот API3 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 10 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 6 Покупка 8 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1942 0,1942 R2 0,1942 0,1941 R1 0,1941 0,1941 PP 0,1941 0,1941 S1 0,194 0,194 S2 0,194 0,194 S3 0,1939 0,194

Рыночные сигналы API3 Текущий чистый объем открытых ордеров -0,91M $22,13 M $23,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,06 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,11 M 7-дневные активные продажи $0,12 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала API3 Чистый приток Цена API3USDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,19 2026-08-09 -$0,02 M 0,20 2026-08-08 -$0,03 M 0,19 2026-08-07 -$0,01 M 0,19 2026-08-06 $0,00 M 0,19 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте API3 (API3) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы API3 в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч API3 / USDT $0,1943 $0,1943 $0,1943 -0,96% 276.45K (USDT) Торговля