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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по API3, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по API3, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ API3 (API3) за сегодня

Технический анализ API3 (API3) за сегодня

Страница анализа API3 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике API3, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе API3 ниже.

Изменение цены API3 (API3)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1944--+3,51%-14,93%-49,51%
Узнайте больше о цене API3

Технические индикаторы API3

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот API3 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 10
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 6Покупка 8
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1942
0,1942
R2
0,1942
0,1941
R1
0,1941
0,1941
PP
0,1941
0,1941
S1
0,194
0,194
S2
0,194
0,194
S3
0,1939
0,194

Рыночные сигналы API3

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,91M
$22,13 M
$23,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала API3

Чистый притокЦена API3USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,19
2026-08-09-$0,02 M0,20
2026-08-08-$0,03 M0,19
2026-08-07-$0,01 M0,19
2026-08-06$0,00 M0,19

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о API3

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
API3/USDT
$0,1943
$0,1943$0,1943
-0,96%
276.45K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор API3 в USD

Сумма

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0,1944 USD

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