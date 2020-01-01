Токеномика API3 (API3)

Токеномика API3 (API3)

Откройте для себя ключевую информацию о API3 (API3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

Официальный сайт:
https://api3.org/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a

Токеномика и анализ цен API3 (API3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене API3 (API3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,92M
$ 52,92M$ 52,92M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 86,42M
$ 86,42M$ 86,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 10,424
$ 10,424$ 10,424
Исторический минимум:
$ 0,49636310987915105
$ 0,49636310987915105$ 0,49636310987915105
Текущая цена:
$ 0,6123
$ 0,6123$ 0,6123

Токеномика API3 (API3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики API3 (API3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов API3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов API3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой API3, изучите текущую цену API3!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.