Токеномика API3 (API3) Откройте для себя ключевую информацию о API3 (API3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о API3 (API3) Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Официальный сайт: https://api3.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Купить API3 сейчас!

Токеномика и анализ цен API3 (API3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене API3 (API3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,92M $ 52,92M $ 52,92M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 86,42M $ 86,42M $ 86,42M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10,424 $ 10,424 $ 10,424 Исторический минимум: $ 0,49636310987915105 $ 0,49636310987915105 $ 0,49636310987915105 Текущая цена: $ 0,6123 $ 0,6123 $ 0,6123 Узнайте больше о цене API3 (API3)

Токеномика API3 (API3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики API3 (API3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов API3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов API3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой API3, изучите текущую цену API3!

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