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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Amp, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Amp, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Amp (AMP) за сегодня

Технический анализ Amp (AMP) за сегодня

Страница анализа Amp предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AMP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Amp ниже.

Изменение цены Amp (AMP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003885---1,15%-11,85%-57,85%
Узнайте больше о цене Amp

Технические индикаторы Amp

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Amp на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 4
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00039
0,00039
R2
0,00039
0,000389
R1
0,000389
0,000389
PP
0,000389
0,000389
S1
0,000388
0,000388
S2
0,000388
0,000388
S3
0,000387
0,000388

Рыночные сигналы Amp

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,47 M
$0,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Amp

Чистый притокЦена AMPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,02 M0,00
2026-08-08-$0,05 M0,00
2026-08-07-$0,10 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Amp

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AMP/USDT
$0,0003885
$0,0003885$0,0003885
-0,89%
143.25M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AMP в USD

Сумма

AMP
AMP
USD
USD

1 AMP = 0,0003885 USD

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