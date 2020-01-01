Токеномика Amp (AMP)

Токеномика Amp (AMP)

Откройте для себя ключевую информацию о Amp (AMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Amp (AMP)

Amp - это универсальный токен обеспечения, разработанный для быстрых и эффективных переводов для любого реального применения.

Официальный сайт:
https://amp.xyz
Whitepaper:
https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV

Токеномика и анализ цен Amp (AMP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amp (AMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 283,78M
$ 283,78M$ 283,78M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 84,23B
$ 84,23B$ 84,23B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 336,90M
$ 336,90M$ 336,90M
Исторический максимум:
$ 0,023756
$ 0,023756$ 0,023756
Исторический минимум:
$ 0,00079463
$ 0,00079463$ 0,00079463
Текущая цена:
$ 0,003369
$ 0,003369$ 0,003369

Токеномика Amp (AMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Amp (AMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMP, изучите текущую цену AMP!

Как купить AMP

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История цены Amp (AMP)

Анализ истории цены AMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AMP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.