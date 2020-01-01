Токеномика Amp (AMP) Откройте для себя ключевую информацию о Amp (AMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amp (AMP) Amp - это универсальный токен обеспечения, разработанный для быстрых и эффективных переводов для любого реального применения. Официальный сайт: https://amp.xyz Whitepaper: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV Купить AMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Amp (AMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amp (AMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 283,78M $ 283,78M $ 283,78M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 84,23B $ 84,23B $ 84,23B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 336,90M $ 336,90M $ 336,90M Исторический максимум: $ 0,023756 $ 0,023756 $ 0,023756 Исторический минимум: $ 0,00079463 $ 0,00079463 $ 0,00079463 Текущая цена: $ 0,003369 $ 0,003369 $ 0,003369 Узнайте больше о цене Amp (AMP)

Токеномика Amp (AMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amp (AMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMP, изучите текущую цену AMP!

Как купить AMP Заинтересованы в добавлении Amp (AMP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AMP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AMP на MEXC прямо сейчас!

История цены Amp (AMP) Анализ истории цены AMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AMP прямо сейчас!

Прогноз цены AMP Хотите узнать, куда может двигаться AMP? Наша страница прогноза цены AMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AMP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!