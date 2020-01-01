Токеномика Altura (ALU) Откройте для себя ключевую информацию о Altura (ALU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Altura (ALU) Altura позволяет легко создавать, масштабировать и монетизировать Web3-игры. API и SDK Altura позволяют пользователям создавать, обновлять и передавать NFT в игре без технических сложностей и дорогостоящих инвестиций. Встроенные средства аутентификации защищают экономику NFT, упрощают регистрацию пользователей и укрепляют доверие к игрокам. Официальный сайт: https://www.altura.com/ Whitepaper: http://altura.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Купить ALU сейчас!

Токеномика и анализ цен Altura (ALU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altura (ALU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,73M $ 10,73M $ 10,73M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,17573 $ 0,17573 $ 0,17573 Исторический минимум: $ 0,00233284 $ 0,00233284 $ 0,00233284 Текущая цена: $ 0,01084 $ 0,01084 $ 0,01084 Узнайте больше о цене Altura (ALU)

Токеномика Altura (ALU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Altura (ALU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALU, изучите текущую цену ALU!

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