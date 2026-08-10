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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по My Neighbor Alice, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по My Neighbor Alice, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ My Neighbor Alice (ALICE) за сегодня

Технический анализ My Neighbor Alice (ALICE) за сегодня

Страница анализа My Neighbor Alice предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALICE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе My Neighbor Alice ниже.

Изменение цены My Neighbor Alice (ALICE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,11957--+3,43%-5,18%-19,02%
Узнайте больше о цене My Neighbor Alice

Технические индикаторы My Neighbor Alice

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот My Neighbor Alice на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 5
Покупка 13
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 1Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1198
0,1197
R2
0,1197
0,1197
R1
0,1197
0,1197
PP
0,1196
0,1196
S1
0,1196
0,1196
S2
0,1195
0,1196
S3
0,1195
0,1195

Рыночные сигналы My Neighbor Alice

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,74 M
$1,86 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала My Neighbor Alice

Чистый притокЦена ALICEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,12
2026-08-09$0,01 M0,12
2026-08-08-$0,03 M0,12
2026-08-07-$0,05 M0,12
2026-08-06$0,14 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALICE/USDT
$0,11957
$0,11957$0,11957
-0,86%
600.50K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ALICE в USD

Сумма

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0,11957 USD

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