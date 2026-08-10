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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Infinity Ground, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Infinity Ground, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Infinity Ground (AIN) за сегодня

Технический анализ Infinity Ground (AIN) за сегодня

Страница анализа Infinity Ground предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Infinity Ground ниже.

Изменение цены Infinity Ground (AIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07365--+4,39%+6,53%-23,83%
Узнайте больше о цене Infinity Ground

Технические индикаторы Infinity Ground

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Infinity Ground на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 6
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 6Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07388
0,07386
R2
0,07386
0,07384
R1
0,07382
0,07382
PP
0,0738
0,0738
S1
0,07376
0,07378
S2
0,07374
0,07376
S3
0,0737
0,07374

Рыночные сигналы Infinity Ground

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,18M
$2,35 M
$2,18 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,30 M
7-дневные активные продажи
$0,29 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Infinity Ground

Чистый притокЦена AINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,07
2026-08-09$0,00 M0,07
2026-08-08$0,00 M0,08
2026-08-07$0,00 M0,08
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIN/USDT
$0,07365
$0,07365$0,07365
-1,56%
1.15M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIN в USD

Сумма

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0,07364 USD

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