Технический анализ Infinity Ground (AIN) за сегодня Страница анализа Infinity Ground предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Infinity Ground ниже. Регистрация

Изменение цены Infinity Ground (AIN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07365 -- +4,39% +6,53% -23,83%

Технические индикаторы Infinity Ground

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Infinity Ground на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 6 Покупка 19 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 6 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,07388 0,07386 R2 0,07386 0,07384 R1 0,07382 0,07382 PP 0,0738 0,0738 S1 0,07376 0,07378 S2 0,07374 0,07376 S3 0,0737 0,07374

Рыночные сигналы Infinity Ground Текущий чистый объем открытых ордеров 0,18M $2,35 M $2,18 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,30 M 7-дневные активные продажи $0,29 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Infinity Ground Чистый приток Цена AINUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,07 2026-08-09 $0,00 M 0,07 2026-08-08 $0,00 M 0,08 2026-08-07 $0,00 M 0,08 2026-08-06 $0,00 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Infinity Ground (AIN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Infinity Ground в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AIN / USDT $0,07365 $0,07365 $0,07365 -1,56% 1.15M (USDT) Торговля