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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Gensyn, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Gensyn, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Gensyn (AI) за сегодня

Технический анализ Gensyn (AI) за сегодня

Страница анализа Gensyn предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gensyn ниже.

Изменение цены Gensyn (AI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02201---1,31%-16,73%-33,63%
Узнайте больше о цене Gensyn

Поток капитала Gensyn

Чистый притокЦена AIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,02
2026-08-09$0,03 M0,02
2026-08-08-$0,11 M0,02
2026-08-07$0,04 M0,02
2026-08-06-$0,04 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AI/USDC
$0,02198
$0,02198$0,02198
-2,26%
2.49M (USDT)
AI/USDT
$0,02201
$0,02201$0,02201
-2,13%
3.25M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AI в USD

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1 AI = 0,02201 USD

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