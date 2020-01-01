Токеномика Sleepless AI (AI) Откройте для себя ключевую информацию о Sleepless AI (AI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sleepless AI (AI) Sleepless AI представляет собой революционную игровую платформу Web3+AI, гениально сочетающую искусственный интеллект и технологию блокчейн. По своей сути Sleepless AI стремится произвести революцию в игровой индустрии благодаря своему уникальному подходу и обширному опыту своей команды. Официальный сайт: https://www.sleeplessailab.com Whitepaper: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 Купить AI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sleepless AI (AI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sleepless AI (AI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,65M $ 37,65M $ 37,65M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 347,60M $ 347,60M $ 347,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 108,30M $ 108,30M $ 108,30M Исторический максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Исторический минимум: $ 0,09675355458008243 $ 0,09675355458008243 $ 0,09675355458008243 Текущая цена: $ 0,1083 $ 0,1083 $ 0,1083 Узнайте больше о цене Sleepless AI (AI)

Токеномика Sleepless AI (AI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sleepless AI (AI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI, изучите текущую цену AI!

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