Токеномика Sleepless AI (AI)

Токеномика Sleepless AI (AI)

Откройте для себя ключевую информацию о Sleepless AI (AI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sleepless AI (AI)

Sleepless AI представляет собой революционную игровую платформу Web3+AI, гениально сочетающую искусственный интеллект и технологию блокчейн. По своей сути Sleepless AI стремится произвести революцию в игровой индустрии благодаря своему уникальному подходу и обширному опыту своей команды.

Официальный сайт:
https://www.sleeplessailab.com
Whitepaper:
https://sleepless-ai.gitbook.io/him/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Токеномика и анализ цен Sleepless AI (AI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sleepless AI (AI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,65M
$ 37,65M$ 37,65M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 347,60M
$ 347,60M$ 347,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 108,30M
$ 108,30M$ 108,30M
Исторический максимум:
$ 3
$ 3$ 3
Исторический минимум:
$ 0,09675355458008243
$ 0,09675355458008243$ 0,09675355458008243
Текущая цена:
$ 0,1083
$ 0,1083$ 0,1083

Токеномика Sleepless AI (AI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sleepless AI (AI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI, изучите текущую цену AI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.