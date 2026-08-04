Технический анализ Arsenal Fan Token (AFC) за сегодня
Изменение цены Arsenal Fan Token (AFC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1658
|--
|-0,19%
|+6,28%
|-67,22%
Поток капитала Arsenal Fan Token
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-04
|$0,00 M
|0,17
|2026-08-03
|-$0,01 M
|0,17
|2026-08-02
|$0,00 M
|0,16
|2026-08-01
|$0,00 M
|0,16
|2026-07-31
|$0,00 M
|0,16
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о Arsenal Fan Token
AFC USDT (фьючерсная торговля)
Открывайте лонг или шорт позиции по AFC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AFC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Торгуйте Arsenal Fan Token (AFC) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Arsenal Fan Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.