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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Aevo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Aevo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Aevo (AEVO) за сегодня

Технический анализ Aevo (AEVO) за сегодня

Страница анализа Aevo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AEVO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aevo ниже.

Изменение цены Aevo (AEVO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02091--+11,75%+7,28%-37,19%
Узнайте больше о цене Aevo

Технические индикаторы Aevo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aevo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 9
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02087
0,02087
R2
0,02087
0,02086
R1
0,02086
0,02086
PP
0,02086
0,02086
S1
0,02085
0,02085
S2
0,02085
0,02085
S3
0,02084
0,02085

Рыночные сигналы Aevo

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,46M
$7,67 M
$8,13 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aevo

Чистый притокЦена AEVOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,02
2026-08-09-$0,02 M0,02
2026-08-08-$0,03 M0,02
2026-08-07-$0,07 M0,02
2026-08-06-$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AEVO/USDT
$0,02091
$0,02091$0,02091
+1,70%
2.79M (USDT)
AEVO/USDC
$0,02084
$0,02084$0,02084
+1,41%
2.73M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AEVO в USD

Сумма

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0,02091 USD

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