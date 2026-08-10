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Технический анализ Fusionist (ACE) за сегодня

Технический анализ Fusionist (ACE) за сегодня

Страница анализа Fusionist предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ACE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Fusionist ниже.

Изменение цены Fusionist (ACE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,11768--+59,56%+59,26%-15,04%
Узнайте больше о цене Fusionist

Технические индикаторы Fusionist

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Fusionist на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 2
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,11753
0,11746
R2
0,11746
0,11742
R1
0,11743
0,1174
PP
0,11736
0,11736
S1
0,11733
0,11732
S2
0,11726
0,1173
S3
0,11723
0,11726

Рыночные сигналы Fusionist

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$1,88 M
$2,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$14,75 M
3-дневные активные продажи
$14,75 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,15M
7-дневные активные покупки
$35,43 M
7-дневные активные продажи
$35,58 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Fusionist

Чистый притокЦена ACEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,19 M0,11
2026-08-09-$0,78 M0,12
2026-08-08-$0,47 M0,14
2026-08-07-$0,32 M0,11
2026-08-06$0,06 M0,12

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACE/USDT
$0,11761
$0,11761$0,11761
-5,16%
2.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ACE в USD

Сумма

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0,11768 USD

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