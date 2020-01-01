Токеномика Fusionist (ACE) Откройте для себя ключевую информацию о Fusionist (ACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fusionist (ACE) ACE — это собственный токен Endurance, децентрализованного игрового/социального блокчейна, в котором будет размещаться Fusionist, игры AAA для веб3. Официальный сайт: https://ace.fusionist.io/ Whitepaper: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Обозреватель блоков: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Купить ACE сейчас!

Токеномика и анализ цен Fusionist (ACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fusionist (ACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,78M $ 33,78M $ 33,78M Общее предложение: $ 147,00M $ 147,00M $ 147,00M Оборотное предложение: $ 65,58M $ 65,58M $ 65,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,72M $ 75,72M $ 75,72M Исторический максимум: $ 20 $ 20 $ 20 Исторический минимум: $ 0,4264239671179304 $ 0,4264239671179304 $ 0,4264239671179304 Текущая цена: $ 0,5151 $ 0,5151 $ 0,5151 Узнайте больше о цене Fusionist (ACE)

Токеномика Fusionist (ACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fusionist (ACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACE, изучите текущую цену ACE!

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История цены Fusionist (ACE) Анализ истории цены ACE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ACE прямо сейчас!

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