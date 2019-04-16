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Технический анализ Newton (AB) за сегодня

Технический анализ Newton (AB) за сегодня

Страница анализа Newton предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Newton ниже.

Изменение цены Newton (AB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000956---2,85%-4,31%-36,65%
Узнайте больше о цене Newton

Поток капитала Newton

Чистый притокЦена ABUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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AB USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AB/USDT
$0,000956
$0,000956$0,000956
+1,05%
8.32M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AB в USD

Сумма

AB
AB
USD
USD

1 AB = 0,000956 USD

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