Технический анализ AaveToken (AAVE) за сегодня
Изменение цены AaveToken (AAVE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$92,52
|--
|+1,24%
|-3,73%
|-7,19%
Ежедневный ИИ-анализ AaveToken
Анализ AaveToken за 2026-07-29
- Расширение протокола V4: Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE.
- Значительный приток капитала: Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена.
- Резкий рост ончейн-активности: Количество новых кошельков за сутки достигло 5-летнего максимума, а интерес со стороны институциональных игроков, таких как Standard Chartered Bank, возрастает. Улучшение рыночных настроений способствует переоценке стоимости актива.
Анализ AaveToken за 2026-07-28
- Чистый приток средств: За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты.
- Позитив от расширения протокола: Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы.
- Коррекция технических индикаторов: На недельном графике гистограмма MACD увеличивается, а индикатор KDJ расходится вверх, что указывает на усиление среднесрочного тренда; на дневном графике цена находится выше средней линии полос Боллинджера, что говорит о продолжающемся накоплении краткосрочного бычьего импульса.
Технические индикаторы AaveToken
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AaveToken на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 5
|Нейтрально 0
|Покупка 9
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы AaveToken
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала AaveToken
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,51 M
|91,92
|2026-08-09
|-$0,18 M
|91,82
|2026-08-08
|$0,22 M
|91,27
|2026-08-07
|-$0,85 M
|89,61
|2026-08-06
|-$1,06 M
|88,47
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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