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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AaveToken, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AaveToken, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ AaveToken (AAVE) за сегодня

Технический анализ AaveToken (AAVE) за сегодня

Страница анализа AaveToken предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AAVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AaveToken ниже.

Изменение цены AaveToken (AAVE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$92,52--+1,24%-3,73%-7,19%
Узнайте больше о цене AaveToken

Ежедневный ИИ-анализ AaveToken

Анализ AaveToken за 2026-07-29

  • Расширение протокола V4: Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE.
  • Значительный приток капитала: Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена.
  • Резкий рост ончейн-активности: Количество новых кошельков за сутки достигло 5-летнего максимума, а интерес со стороны институциональных игроков, таких как Standard Chartered Bank, возрастает. Улучшение рыночных настроений способствует переоценке стоимости актива.

Анализ AaveToken за 2026-07-28

  • Чистый приток средств: За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты.
  • Позитив от расширения протокола: Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы.
  • Коррекция технических индикаторов: На недельном графике гистограмма MACD увеличивается, а индикатор KDJ расходится вверх, что указывает на усиление среднесрочного тренда; на дневном графике цена находится выше средней линии полос Боллинджера, что говорит о продолжающемся накоплении краткосрочного бычьего импульса.

Технические индикаторы AaveToken

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AaveToken на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
92,5599
92,5399
R2
92,5399
92,5285
R1
92,5299
92,5214
PP
92,5099
92,5099
S1
92,4999
92,4985
S2
92,4799
92,4914
S3
92,4699
92,4799

Рыночные сигналы AaveToken

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,65M
$10,19 M
$9,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,59M
3-дневные активные покупки
$16,46 M
3-дневные активные продажи
$17,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-1,84M
7-дневные активные покупки
$71,12 M
7-дневные активные продажи
$72,96 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AaveToken

Чистый притокЦена AAVEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,51 M91,92
2026-08-09-$0,18 M91,82
2026-08-08$0,22 M91,27
2026-08-07-$0,85 M89,61
2026-08-06-$1,06 M88,47

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AAVE/USDT
$92,52
$92,52$92,52
+0,78%
1.21K (USDT)
AAVE/USDC
$92,56
$92,56$92,56
+0,88%
287.03 (USDT)
AAVE/USD1
$92,47
$92,47$92,47
+0,91%
600.92 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AAVE в USD

Сумма

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 92,52 USD

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