Технический анализ AaveToken (AAVE) за сегодня Страница анализа AaveToken предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AAVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AaveToken ниже. Регистрация

Изменение цены AaveToken (AAVE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $92,52 -- +1,24% -3,73% -7,19%

Ежедневный ИИ-анализ AaveToken Анализ AAVE за 2026-07-29 Анализ AAVE за 2026-07-28 Анализ AaveToken за 2026-07-29 Расширение протокола V4 : Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE.

: Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE. Значительный приток капитала : Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена.

: Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена. Резкий рост ончейн-активности: Количество новых кошельков за сутки достигло 5-летнего максимума, а интерес со стороны институциональных игроков, таких как Standard Chartered Bank, возрастает. Улучшение рыночных настроений способствует переоценке стоимости актива. Расширение протокола V4 : Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE.

: Объем депозитов в Aave V4 превысил 250 млн долларов США, стейблкоин GHO запущен в сети Arbitrum. Расширение экосистемы способствует улучшению фундаментальных показателей, что благоприятно сказывается на росте цены AAVE. Значительный приток капитала : Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена.

: Чистый приток средств за последние 3 дня превысил 3,38 млн USDT, ставка финансирования фьючерсов положительная (0,01%), что свидетельствует об усилении покупательского давления и поддерживает отскок цены токена. Резкий рост ончейн-активности: Количество новых кошельков за сутки достигло 5-летнего максимума, а интерес со стороны институциональных игроков, таких как Standard Chartered Bank, возрастает. Улучшение рыночных настроений способствует переоценке стоимости актива. Анализ AaveToken за 2026-07-28 Чистый приток средств : За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты.

: За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты. Позитив от расширения протокола : Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы.

: Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы. Коррекция технических индикаторов: На недельном графике гистограмма MACD увеличивается, а индикатор KDJ расходится вверх, что указывает на усиление среднесрочного тренда; на дневном графике цена находится выше средней линии полос Боллинджера, что говорит о продолжающемся накоплении краткосрочного бычьего импульса. Чистый приток средств : За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты.

: За последние 3 дня чистый приток средств превысил 2,09 млн USDT. Несмотря на то, что соотношение открытых позиций по фьючерсам указывает на преобладание розничных инвесторов (1,34), соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигает 1,48, что свидетельствует о сильном бычьем настрое крупного капитала и поддерживает рост цены монеты. Позитив от расширения протокола : Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы.

: Запуск Aave V4 в сети Avalanche и быстрый приток капитала в V3 в сети Monad (более 100 млн долларов депозитов за 48 часов), наряду с развертыванием стейблкоина GHO в Arbitrum, усиливают доверие рынка благодаря фундаментальному расширению экосистемы. Коррекция технических индикаторов: На недельном графике гистограмма MACD увеличивается, а индикатор KDJ расходится вверх, что указывает на усиление среднесрочного тренда; на дневном графике цена находится выше средней линии полос Боллинджера, что говорит о продолжающемся накоплении краткосрочного бычьего импульса.

Технические индикаторы AaveToken

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AaveToken на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 16 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 92,5599 92,5399 R2 92,5399 92,5285 R1 92,5299 92,5214 PP 92,5099 92,5099 S1 92,4999 92,4985 S2 92,4799 92,4914 S3 92,4699 92,4799

Рыночные сигналы AaveToken Текущий чистый объем открытых ордеров 0,65M $10,19 M $9,55 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,59M 3-дневные активные покупки $16,46 M 3-дневные активные продажи $17,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -1,84M 7-дневные активные покупки $71,12 M 7-дневные активные продажи $72,96 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала AaveToken Чистый приток Цена AAVEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,51 M 91,92 2026-08-09 -$0,18 M 91,82 2026-08-08 $0,22 M 91,27 2026-08-07 -$0,85 M 89,61 2026-08-06 -$1,06 M 88,47 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте AaveToken (AAVE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AaveToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AAVE / USDT $92,52 $92,52 $92,52 +0,78% 1.21K (USDT) Торговля AAVE / USDC $92,56 $92,56 $92,56 +0,88% 287.03 (USDT) Торговля AAVE / USD1 $92,47 $92,47 $92,47 +0,91% 600.92 (USDT) Торговля