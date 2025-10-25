Informações de preço de Tracer (TRCR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00552419 $ 0.00552419 $ 0.00552419 Mínimo 24h $ 0.00574234 $ 0.00574234 $ 0.00574234 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00552419$ 0.00552419 $ 0.00552419 Máximo 24h $ 0.00574234$ 0.00574234 $ 0.00574234 Máximo histórico $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Menor preço $ 0.00550233$ 0.00550233 $ 0.00550233 Variação de Preço (1h) +0.14% Alteração de Preço (1D) -1.45% Variação de Preço (7d) -0.90% Variação de Preço (7d) -0.90%

O preço em tempo real de Tracer (TRCR) é $0.00560167. Nas últimas 24 horas, TRCR foi negociado entre a mínima de $ 0.00552419 e a máxima de $ 0.00574234, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRCR é $ 0.00622076, enquanto o mais baixo é $ 0.00550233.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRCR variou +0.14% na última hora, -1.45% nas últimas 24 horas e -0.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tracer (TRCR)

Capitalização de mercado $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.67M$ 69.67M $ 69.67M Fornecimento Circulante 757.87M 757.87M 757.87M Fornecimento total 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tracer é $ 4.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRCR é 757.87M, com um fornecimento total de 12500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.67M.