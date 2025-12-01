Preço de Tracer hoje

O preço ao vivo de Tracer (TRCR) hoje é $ 0.00613275, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRCR para USD é de $ 0.00613275 por TRCR.

Tracer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,647,860, com um fornecimento em circulação de 757.87M TRCR. Nas últimas 24 horas, TRCR foi negociado entre $ 0.00613265 (mínimo) e $ 0.00613442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00622076, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00550013.

No desempenho de curto prazo, TRCR movimentou-se -- na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tracer (TRCR)

Capitalização de mercado $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.66M$ 76.66M $ 76.66M Fornecimento Circulante 757.87M 757.87M 757.87M Fornecimento total 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

