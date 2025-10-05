Informações de preço de ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 Mínimo 24h $ 0.0038147 $ 0.0038147 $ 0.0038147 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 Máximo 24h $ 0.0038147$ 0.0038147 $ 0.0038147 Máximo histórico $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.17% Alteração de Preço (1D) -11.07% Variação de Preço (7d) +6.49% Variação de Preço (7d) +6.49%

O preço em tempo real de ANGL TOKEN (ANGL) é $0.00338078. Nas últimas 24 horas, ANGL foi negociado entre a mínima de $ 0.00332667 e a máxima de $ 0.0038147, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ANGL é $ 0.01037575, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ANGL variou -0.17% na última hora, -11.07% nas últimas 24 horas e +6.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ANGL TOKEN (ANGL)

Capitalização de mercado $ 726.87K$ 726.87K $ 726.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Fornecimento Circulante 215.00M 215.00M 215.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ANGL TOKEN é $ 726.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANGL é 215.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.38M.