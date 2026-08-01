Preço de yesnoerror hoje

O preço ao vivo de yesnoerror (YNE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YNE para USD é de $ 0 por YNE.

yesnoerror ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 183,813, com um fornecimento em circulação de 999.96M YNE. Nas últimas 24 horas, YNE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.111382, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YNE movimentou-se -0.00% na última hora e +1.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.37K.

Informações de mercado de yesnoerror (YNE)

Capitalização de mercado $ 183.81K$ 183.81K $ 183.81K Volume (24h) $ 27.37K$ 27.37K $ 27.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 183.81K$ 183.81K $ 183.81K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,964,426.189589 999,964,426.189589 999,964,426.189589

A capitalização de mercado atual de yesnoerror é $ 183.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.37K. A oferta em circulação de YNE é 999.96M, com um fornecimento total de 999964426.189589. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 183.81K.