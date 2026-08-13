Preço de Woon hoje

O preço ao vivo de Woon (WOON) hoje é $ 0, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOON para USD é de $ 0 por WOON.

Woon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 440,475, com um fornecimento em circulação de 100.00B WOON. Nas últimas 24 horas, WOON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOON movimentou-se +0.26% na última hora e +1.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Woon (WOON)

Capitalização de mercado $ 440.48K$ 440.48K $ 440.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 440.48K$ 440.48K $ 440.48K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Woon é $ 440.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WOON é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 440.48K.