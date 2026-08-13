Preço de Wobbles hoje

O preço ao vivo de Wobbles (WOBBLES) hoje é $ 0, com uma variação de 3.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOBBLES para USD é de $ 0 por WOBBLES.

Wobbles ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 396,013, com um fornecimento em circulação de 997.29M WOBBLES. Nas últimas 24 horas, WOBBLES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00269383, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOBBLES movimentou-se +0.05% na última hora e -6.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.65K.

Informações de mercado de Wobbles (WOBBLES)

Capitalização de mercado $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K Volume (24h) $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K Fornecimento Circulante 997.29M 997.29M 997.29M Fornecimento total 997,292,261.804618 997,292,261.804618 997,292,261.804618

A capitalização de mercado atual de Wobbles é $ 396.01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.65K. A oferta em circulação de WOBBLES é 997.29M, com um fornecimento total de 997292261.804618. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 396.01K.