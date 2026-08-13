Preço de Wefi hoje

O preço ao vivo de Wefi (WEFI) hoje é $ 0.0115795, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEFI para USD é de $ 0.0115795 por WEFI.

Wefi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 484,988, com um fornecimento em circulação de 41.88M WEFI. Nas últimas 24 horas, WEFI foi negociado entre $ 0.01157756 (mínimo) e $ 0.01158358 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.300081, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01156347.

No desempenho de curto prazo, WEFI movimentou-se 0.00% na última hora e +0.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.23.

Informações de mercado de Wefi (WEFI)

Capitalização de mercado $ 484.99K$ 484.99K $ 484.99K Volume (24h) $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Fornecimento Circulante 41.88M 41.88M 41.88M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wefi é $ 484.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.23. A oferta em circulação de WEFI é 41.88M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.16M.