Preço de VCRED hoje

O preço ao vivo de VCRED (VCRED) hoje é $ 0.996118, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VCRED para USD é de $ 0.996118 por VCRED.

VCRED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,550,966, com um fornecimento em circulação de 12.60M VCRED. Nas últimas 24 horas, VCRED foi negociado entre $ 0.987892 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.006, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.978677.

No desempenho de curto prazo, VCRED movimentou-se -0.04% na última hora e +0.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VCRED (VCRED)

Capitalização de mercado $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 996.11M$ 996.11M $ 996.11M Fornecimento Circulante 12.60M 12.60M 12.60M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

