Preço de TONSKI hoje

O preço ao vivo de TONSKI (TONSKI) hoje é $ 0, com uma variação de 12.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TONSKI para USD é de $ 0 por TONSKI.

TONSKI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,038, com um fornecimento em circulação de 100.00M TONSKI. Nas últimas 24 horas, TONSKI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00354808, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TONSKI movimentou-se +1.88% na última hora e -29.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.02K.

Informações de mercado de TONSKI (TONSKI)

Capitalização de mercado $ 69.04K$ 69.04K $ 69.04K Volume (24h) $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.04K$ 69.04K $ 69.04K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TONSKI é $ 69.04K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.02K. A oferta em circulação de TONSKI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.04K.