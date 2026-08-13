Preço de Tanssi hoje

O preço ao vivo de Tanssi (TANSSI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TANSSI para USD é de $ 0 por TANSSI.

Tanssi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,178.63, com um fornecimento em circulação de 418.19M TANSSI. Nas últimas 24 horas, TANSSI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085813, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TANSSI movimentou-se -- na última hora e +0.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tanssi (TANSSI)

Capitalização de mercado $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Fornecimento Circulante 418.19M 418.19M 418.19M Fornecimento total 1,020,445,842.889166 1,020,445,842.889166 1,020,445,842.889166

A capitalização de mercado atual de Tanssi é $ 17.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TANSSI é 418.19M, com um fornecimento total de 1020445842.889166. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.92K.