Preço de Superfluid hoje

O preço ao vivo de Superfluid (SUP) hoje é $ 0.00591185, com uma variação de 2.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUP para USD é de $ 0.00591185 por SUP.

Superfluid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,032,245, com um fornecimento em circulação de 343.72M SUP. Nas últimas 24 horas, SUP foi negociado entre $ 0.00579223 (mínimo) e $ 0.00629158 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.063929, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00579223.

No desempenho de curto prazo, SUP movimentou-se -0.05% na última hora e -2.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.17K.

Informações de mercado de Superfluid (SUP)

Capitalização de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volume (24h) $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M Fornecimento Circulante 343.72M 343.72M 343.72M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Superfluid é $ 2.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.17K. A oferta em circulação de SUP é 343.72M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.91M.