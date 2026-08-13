Preço de strkBTC hoje

O preço ao vivo de strkBTC (STRKBTC) hoje é $ 62,387, com uma variação de 5.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRKBTC para USD é de $ 62,387 por STRKBTC.

strkBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,026,511, com um fornecimento em circulação de 96.62 STRKBTC. Nas últimas 24 horas, STRKBTC foi negociado entre $ 60,631 (mínimo) e $ 67,352 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 83,085, enquanto a mínima histórica foi de $ 55,598.

No desempenho de curto prazo, STRKBTC movimentou-se -0.31% na última hora e -2.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 589.19K.

Informações de mercado de strkBTC (STRKBTC)

Capitalização de mercado $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Volume (24h) $ 589.19K$ 589.19K $ 589.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Fornecimento Circulante 96.62 96.62 96.62 Fornecimento total 96.62 96.62 96.62

A capitalização de mercado atual de strkBTC é $ 6.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 589.19K. A oferta em circulação de STRKBTC é 96.62, com um fornecimento total de 96.62. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.03M.