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Principais tokens de Starknet Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Starknet Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,897.15
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,904.31
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.788
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999854
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 134.19M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,519
+0.03%
-0.00%
-1.11%
$ 285.13M
$ 7.97M
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02311
+0.48%
+0.48%
-9.08%
$ 147.06M
$ 7.02M
9
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 145.51M
--
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000626
+0.25%
+0.28%
+1.92%
$ 63.67M
$ 98.10M
11
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0.998995
0.00%
0.00%
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$ 35.29M
$ 20.06K
12
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,487
-0.11%
-0.00%
-1.22%
$ 35.20M
$ 9.44K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
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--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 61,452
-3.58%
-0.04%
-5.77%
$ 5.94M
$ 564.44K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.41808
-0.03%
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$ 4.18M
$ 18.51K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00177206
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-0.06%
-9.36%
$ 1.77M
$ 178.73K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,293
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-0.00%
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$ 815.49K
--
18
Nostra
Nostra
NSTR
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$ 531.08K
$ 2.63
19
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00192397
-1.81%
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-11.11%
$ 421.98K
$ 53.86
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03748223
+0.41%
+0.00%
-2.48%
$ 374.81K
$ 33.39
21
Opus CASH
Opus CASH
CASH
$ 0.967616
-2.30%
--
+1.79%
$ 299.20K
$ 23.34
22
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9.0038E-11
+0.96%
-2.90%
-20.93%
$ 90.04K
--
23
SISTER
SISTER
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$ 3.93E-6
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-2.00%
+0.77%
$ 39.25K
--
24
UNO
UNO
UNO
$ 0.863885
-0.92%
-0.13%
-7.50%
$ 14.06K
$ 20.31

Perguntas frequentes

O que são tokens de Starknet Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Starknet Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $319.93B.
Qual é o token de Starknet Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Starknet Ecosystem acompanhados na MEXC, STRK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.48% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Starknet Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Starknet Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Starknet Ecosystem incluem ETH, USDC, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Starknet Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Starknet Ecosystem é de aproximadamente $319.93B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Starknet Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.