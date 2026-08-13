Em que rede blockchain SpaceCatch opera?

SpaceCatch opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de CATCH?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria SpaceCatch pertence?

SpaceCatch se enquadra na categoria Gaming (GameFi),Metaverse,Arbitrum Ecosystem,Gaming Utility Token. Essa classificação ajuda os investidores a comparar CATCH com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de SpaceCatch?

Sua capitalização de mercado é de R$103781.18574123264000, colocando o ativo na posição #8753. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de CATCH estão atualmente em circulação?

Há 53931315.35181418 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de SpaceCatch hoje?

Nos últimos dias, CATCH gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, SpaceCatch flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.