Preço de SoQuBit hoje

O preço ao vivo de SoQuBit (PSOQ) hoje é $ 0, com uma variação de 5.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSOQ para USD é de $ 0 por PSOQ.

SoQuBit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,225, com um fornecimento em circulação de 879.97M PSOQ. Nas últimas 24 horas, PSOQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00100172, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PSOQ movimentou-se +0.50% na última hora e +0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.93K.

Informações de mercado de SoQuBit (PSOQ)

Capitalização de mercado $ 323.23K$ 323.23K $ 323.23K Volume (24h) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 323.22K$ 323.22K $ 323.22K Fornecimento Circulante 879.97M 879.97M 879.97M Fornecimento total 999,961,120.455464 999,961,120.455464 999,961,120.455464

A capitalização de mercado atual de SoQuBit é $ 323.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.93K. A oferta em circulação de PSOQ é 879.97M, com um fornecimento total de 999961120.455464. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 323.22K.