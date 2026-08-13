Preço de Semantic Layer hoje

O preço ao vivo de Semantic Layer (42) hoje é $ 0.00227831, com uma variação de 8.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 42 para USD é de $ 0.00227831 por 42.

Semantic Layer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 337,570, com um fornecimento em circulação de 148.17M 42. Nas últimas 24 horas, 42 foi negociado entre $ 0.00224069 (mínimo) e $ 0.00252396 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.246045, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00113916.

No desempenho de curto prazo, 42 movimentou-se +0.14% na última hora e -0.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.83K.

Informações de mercado de Semantic Layer (42)

Capitalização de mercado $ 337.57K$ 337.57K $ 337.57K Volume (24h) $ 1.83K$ 1.83K $ 1.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Fornecimento Circulante 148.17M 148.17M 148.17M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Semantic Layer é $ 337.57K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.83K. A oferta em circulação de 42 é 148.17M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.28M.