Preço de Ruby Coin hoje

O preço ao vivo de Ruby Coin (RUBY) hoje é $ 0, com uma variação de 8.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUBY para USD é de $ 0 por RUBY.

Ruby Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,909, com um fornecimento em circulação de 271.82M RUBY. Nas últimas 24 horas, RUBY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.134926, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RUBY movimentou-se -0.01% na última hora e +54.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 173.46.

Informações de mercado de Ruby Coin (RUBY)

Capitalização de mercado $ 105.91K$ 105.91K $ 105.91K Volume (24h) $ 173.46$ 173.46 $ 173.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.91K$ 105.91K $ 105.91K Fornecimento Circulante 271.82M 271.82M 271.82M Fornecimento total 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

A capitalização de mercado atual de Ruby Coin é $ 105.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 173.46. A oferta em circulação de RUBY é 271.82M, com um fornecimento total de 271822356.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.91K.