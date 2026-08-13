Preço de robn hoje

O preço ao vivo de robn (ROBN) hoje é $ 0, com uma variação de 4.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBN para USD é de $ 0 por ROBN.

robn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,996, com um fornecimento em circulação de 1.00B ROBN. Nas últimas 24 horas, ROBN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBN movimentou-se +2.63% na última hora e +68.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de robn (ROBN)

Capitalização de mercado $ 42.00K$ 42.00K $ 42.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.00K$ 42.00K $ 42.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de robn é $ 42.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROBN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.00K.