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O preço ao vivo de PUMPCADE hoje é 0.01099357 USD. A capitalização de mercado de PUMPCADE é de 10,982,466 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PUMPCADE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de PUMPCADE hoje é 0.01099357 USD. A capitalização de mercado de PUMPCADE é de 10,982,466 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PUMPCADE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de PUMPCADE (PUMPCADE)

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$0.01091987$0.01091987
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mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de PUMPCADE (PUMPCADE)
Última atualização da página: 2026-08-13 20:08:46 (UTC+8)

Preço de PUMPCADE hoje

O preço ao vivo de PUMPCADE (PUMPCADE) hoje é $ 0.01099357, com uma variação de 5.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPCADE para USD é de $ 0.01099357 por PUMPCADE.

PUMPCADE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,982,466, com um fornecimento em circulação de 998.99M PUMPCADE. Nas últimas 24 horas, PUMPCADE foi negociado entre $ 0.01035768 (mínimo) e $ 0.01263516 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0484425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00158788.

No desempenho de curto prazo, PUMPCADE movimentou-se +0.03% na última hora e -20.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 492.67K.

Informações de mercado de PUMPCADE (PUMPCADE)

$ 10.98M
$ 10.98M$ 10.98M

$ 492.67K
$ 492.67K$ 492.67K

$ 10.98M
$ 10.98M$ 10.98M

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,024.446189
998,990,024.446189 998,990,024.446189

A capitalização de mercado atual de PUMPCADE é $ 10.98M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 492.67K. A oferta em circulação de PUMPCADE é 998.99M, com um fornecimento total de 998990024.446189. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.98M.

Histórico de preço de PUMPCADE USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01035768
$ 0.01035768$ 0.01035768
Mínimo 24h
$ 0.01263516
$ 0.01263516$ 0.01263516
Máximo 24h

$ 0.01035768
$ 0.01035768$ 0.01035768

$ 0.01263516
$ 0.01263516$ 0.01263516

$ 0.0484425
$ 0.0484425$ 0.0484425

$ 0.00158788
$ 0.00158788$ 0.00158788

+0.03%

-5.29%

-20.17%

-20.17%

Histórico de preços de PUMPCADE (PUMPCADE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de PUMPCADE em USD foi de $ -0.000615239122834017.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de PUMPCADE em USD foi de $ -0.0037089754.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de PUMPCADE em USD foi de $ -0.0035590451.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de PUMPCADE em USD foi de $ -0.000002805977691148.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000615239122834017-5.29%
30 dias$ -0.0037089754-33.73%
60 dias$ -0.0035590451-32.37%
90 dias$ -0.000002805977691148-0.00%

Previsão de preço para PUMPCADE

Previsão de preço de PUMPCADE (PUMPCADE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PUMPCADE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de PUMPCADE (PUMPCADE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de PUMPCADE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço PUMPCADE pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PUMPCADE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de PUMPCADE.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre PUMPCADE

Qual é o preço atual ao vivo de PUMPCADE?

PUMPCADE está cotado a R$0.0550885609023005046000, apresentando uma variação de preço de -5.29% nas últimas 24 horas.

Quanta atividade comercial está visível hoje?

Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.

Quão líquido é o mercado de PUMPCADE?

A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.

O que indica a faixa diária de negociação?

A variação de preço entre R$0.0519021287431234704000 e R$0.0633145357850371848000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.

Qual é a posição atual de PUMPCADE no mercado?

Atualmente, ocupa a posição de número #1105, apoiada por uma capitalização de mercado de R$55032918.97886169948000.

Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?

A oferta circulante de 998990024.446189 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.

Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de PUMPCADE?

A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PUMPCADE

Última atualização da página: 2026-08-13 20:08:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PUMPCADE (PUMPCADE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000
$0.00000$0.00000

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AI Router Protocol

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$0.00902
$0.00902$0.00902

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$0.01858$0.01858

-11.81%

up

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$0.2601$0.2601

+7.03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27906
$0.27906$0.27906

-14.54%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0059207
$0.0059207$0.0059207

+44.72%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003230
$0.0003230$0.0003230

+29.20%

Bitway

Bitway

BTW

$0.262527
$0.262527$0.262527

+19.81%

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$0.04280$0.04280

+17.58%

aPriori

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$0.49332$0.49332

+14.35%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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