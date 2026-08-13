Preço de PUMPCADE hoje

O preço ao vivo de PUMPCADE (PUMPCADE) hoje é $ 0.01099357, com uma variação de 5.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPCADE para USD é de $ 0.01099357 por PUMPCADE.

PUMPCADE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,982,466, com um fornecimento em circulação de 998.99M PUMPCADE. Nas últimas 24 horas, PUMPCADE foi negociado entre $ 0.01035768 (mínimo) e $ 0.01263516 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0484425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00158788.

No desempenho de curto prazo, PUMPCADE movimentou-se +0.03% na última hora e -20.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 492.67K.

Informações de mercado de PUMPCADE (PUMPCADE)

Capitalização de mercado $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Volume (24h) $ 492.67K$ 492.67K $ 492.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Fornecimento Circulante 998.99M 998.99M 998.99M Fornecimento total 998,990,024.446189 998,990,024.446189 998,990,024.446189

A capitalização de mercado atual de PUMPCADE é $ 10.98M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 492.67K. A oferta em circulação de PUMPCADE é 998.99M, com um fornecimento total de 998990024.446189. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.98M.