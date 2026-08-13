Preço de Primis Protocol hoje

O preço ao vivo de Primis Protocol (PRIMIS) hoje é $ 0, com uma variação de 6.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRIMIS para USD é de $ 0 por PRIMIS.

Primis Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 141,360, com um fornecimento em circulação de 999.98M PRIMIS. Nas últimas 24 horas, PRIMIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00307941, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRIMIS movimentou-se -0.34% na última hora e +10.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.45K.

Informações de mercado de Primis Protocol (PRIMIS)

Capitalização de mercado $ 141.36K$ 141.36K $ 141.36K Volume (24h) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 141.36K$ 141.36K $ 141.36K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095

A capitalização de mercado atual de Primis Protocol é $ 141.36K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.45K. A oferta em circulação de PRIMIS é 999.98M, com um fornecimento total de 999979619.8439095. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 141.36K.