Qual é o preço atual de pMINT?

pMINT está sendo negociado a R$0.176117188913702412000, apresentando uma variação de preço de 9.75% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está PMINT hoje?

A volatilidade do preço de PMINT nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para pMINT?

O token flutuou entre R$0.1599802457725712538000 (mínimo) e R$0.2010616952849396262000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação PMINT gerou?

Nas últimas 24 horas, PMINT acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.60884736282126519000, e o mínimo histórico é de R$0.1188290413215575262000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para pMINT?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como PMINT se compara a outros tokens de Decentralized Finance (DeFi),PulseChain Ecosystem?

Dentro da categoria Decentralized Finance (DeFi),PulseChain Ecosystem, PMINT mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.