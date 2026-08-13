Preço de Planet Token hoje

O preço ao vivo de Planet Token (PLANET) hoje é $ 0, com uma variação de 13.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLANET para USD é de $ 0 por PLANET.

Planet Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 301,907, com um fornecimento em circulação de 851.45B PLANET. Nas últimas 24 horas, PLANET foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PLANET movimentou-se +0.84% na última hora e -15.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Planet Token (PLANET)

Capitalização de mercado $ 301.91K$ 301.91K $ 301.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 301.91K$ 301.91K $ 301.91K Fornecimento Circulante 851.45B 851.45B 851.45B Fornecimento total 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

A capitalização de mercado atual de Planet Token é $ 301.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PLANET é 851.45B, com um fornecimento total de 1000000000010.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 301.91K.