Preço de Phil hoje

O preço ao vivo de Phil (PHIL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHIL para USD é de $ 0 por PHIL.

Phil ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 159,924, com um fornecimento em circulação de 1.00B PHIL. Nas últimas 24 horas, PHIL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.075164, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PHIL movimentou-se -- na última hora e -1.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.54.

Informações de mercado de Phil (PHIL)

Capitalização de mercado $ 159.92K$ 159.92K $ 159.92K Volume (24h) $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.92K$ 159.92K $ 159.92K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Phil é $ 159.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.54. A oferta em circulação de PHIL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 159.92K.