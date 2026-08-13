Preço de Perry hoje

O preço ao vivo de Perry (PERRY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PERRY para USD é de $ 0 por PERRY.

Perry ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 107,201, com um fornecimento em circulação de 1.00B PERRY. Nas últimas 24 horas, PERRY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01783987, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PERRY movimentou-se -0.28% na última hora e +3.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.32.

Informações de mercado de Perry (PERRY)

Capitalização de mercado $ 107.20K$ 107.20K $ 107.20K Volume (24h) $ 4.32$ 4.32 $ 4.32 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 107.20K$ 107.20K $ 107.20K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Perry é $ 107.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.32. A oferta em circulação de PERRY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 107.20K.