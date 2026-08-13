Preço de penguinxbt hoje

O preço ao vivo de penguinxbt (PENGXBT) hoje é $ 0, com uma variação de 57.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGXBT para USD é de $ 0 por PENGXBT.

penguinxbt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,980, com um fornecimento em circulação de 899.81M PENGXBT. Nas últimas 24 horas, PENGXBT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENGXBT movimentou-se +3.08% na última hora e +60.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de penguinxbt (PENGXBT)

Capitalização de mercado $ 83.98K$ 83.98K $ 83.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.31K$ 93.31K $ 93.31K Fornecimento Circulante 899.81M 899.81M 899.81M Fornecimento total 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

A capitalização de mercado atual de penguinxbt é $ 83.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PENGXBT é 899.81M, com um fornecimento total de 999814212.352791. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.31K.