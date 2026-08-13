Preço de Pecunity hoje

O preço ao vivo de Pecunity (PEC) hoje é $ 0.00687563, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEC para USD é de $ 0.00687563 por PEC.

Pecunity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,871, com um fornecimento em circulação de 17.73M PEC. Nas últimas 24 horas, PEC foi negociado entre $ 0.00666126 (mínimo) e $ 0.0069788 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04713753, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00267016.

No desempenho de curto prazo, PEC movimentou-se -0.15% na última hora e +5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 100.07.

Informações de mercado de Pecunity (PEC)

Capitalização de mercado $ 121.87K$ 121.87K $ 121.87K Volume (24h) $ 100.07$ 100.07 $ 100.07 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.89K$ 171.89K $ 171.89K Fornecimento Circulante 17.73M 17.73M 17.73M Fornecimento total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pecunity é $ 121.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 100.07. A oferta em circulação de PEC é 17.73M, com um fornecimento total de 25000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.89K.