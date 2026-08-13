O que é o Pear Protocol?

O Pear Protocol é o lar das operações de trading em pares. Ele permite que os usuários realizem 'trades em pares' longo-curto com alavancagem, on-chain e com apenas um clique. Por exemplo, se você acredita que o Solana superará o Cardano, pode abrir uma posição longa no par SOL/ADA no Pear, analisar o gráfico sem esforço, visualizar e gerenciar facilmente seu risco e, em seguida, compartilhar sua posição com a sua comunidade. Todas as posições exigem apenas criptomoedas estáveis (USDC) como garantia, e até 60x de alavancagem estão disponíveis para alguns pares.

Qual é o preço atual de mercado de Pear Protocol?

Pear Protocol está avaliado em R$0.0719847915619076538000, com uma variação de -2.13% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui PEAR?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de PEAR. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Pear Protocol em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de PEAR?

A oferta circulante é de 483846456.1071485, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Pear Protocol?

Pear Protocol gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta PEAR em relação aos concorrentes da Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, o impulso de PEAR é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.