O Paystream é um protocolo modular da Solana que unifica empréstimos ponto a ponto, provisão de liquidez alavancada e roteamento de rendimentos em um único motor altamente eficiente em termos de capital.

Ele faz a correspondência entre credores e tomadores a taxas justas de mercado intermediário, transformando capital ocioso em liquidez produtiva por meio de roteamento automatizado e estratégias de LP com alavancagem nas pools Raydium CLMM, Meteora DLMM e DAMM v2.

Qual é o preço em tempo real de Paystream?

A avaliação atual está em R$0.1521228430249756719000, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta PAYS?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Paystream?

Com uma capitalização de mercado de R$487332.45569402250000, Paystream ocupa a posição #5847, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

PAYS registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de PAYS hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$0E-15 e R$0E-15, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam Paystream?

Os fatores incluem a oferta circulante (3203549.055581 tokens), as tendências de adoção dentro da Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad e a tração geral da rede da --.