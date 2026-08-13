Preço de ORBIT hoje

O preço ao vivo de ORBIT (GRIFT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRIFT para USD é de $ 0 por GRIFT.

ORBIT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 125,834, com um fornecimento em circulação de 879.64M GRIFT. Nas últimas 24 horas, GRIFT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.188076, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRIFT movimentou-se -0.39% na última hora e -1.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.27.

Informações de mercado de ORBIT (GRIFT)

Capitalização de mercado $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K Volume (24h) $ 12.27$ 12.27 $ 12.27 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K Fornecimento Circulante 879.64M 879.64M 879.64M Fornecimento total 999,637,165.348416 999,637,165.348416 999,637,165.348416

A capitalização de mercado atual de ORBIT é $ 125.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.27. A oferta em circulação de GRIFT é 879.64M, com um fornecimento total de 999637165.348416. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.83K.