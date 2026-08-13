O que é OraiDEX?

OraiDEX é uma plataforma projetada para equilibrar a inflação decorrente de recompensas e os gastos com taxas de utilidade por meio de seu token de governança e utilidade, o ORAIX. Uma parte das taxas de utilidade será queimada, sendo os detalhes definidos por votação na governança.

Qual é o preço de hoje de OraiDEX (ORAIX)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de ORAIX estão em circulação?

A oferta em circulação de ORAIX é de 559675996.418991, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente OraiDEX?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de ORAIX nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de OraiDEX hoje?

A capitalização de mercado está em R$75731.5137261575946000, posicionando OraiDEX na posição #7485 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente ORAIX está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de OraiDEX?

A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Ethereum Ecosystem,Oraichain Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.