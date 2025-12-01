Preço de NONOS hoje

O preço ao vivo de NONOS (NOX) hoje é $ 0.0039843, com uma variação de 3.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOX para USD é de $ 0.0039843 por NOX.

NONOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,178,188, com um fornecimento em circulação de 797.94M NOX. Nas últimas 24 horas, NOX foi negociado entre $ 0.00393088 (mínimo) e $ 0.00431569 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01143162, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0010326.

No desempenho de curto prazo, NOX movimentou-se +1.08% na última hora e -18.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NONOS (NOX)

Capitalização de mercado $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Fornecimento Circulante 797.94M 797.94M 797.94M Fornecimento total 797,935,504.0824256 797,935,504.0824256 797,935,504.0824256

