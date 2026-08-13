Preço de NO hoje

O preço ao vivo de NO (NO) hoje é $ 0, com uma variação de 6.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NO para USD é de $ 0 por NO.

NO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 125,093, com um fornecimento em circulação de 999.78M NO. Nas últimas 24 horas, NO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00124916, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NO movimentou-se -6.68% na última hora e -21.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.57K.

Informações de mercado de NO (NO)

Capitalização de mercado $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Volume (24h) $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,776,588.07867 999,776,588.07867 999,776,588.07867

A capitalização de mercado atual de NO é $ 125.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.57K. A oferta em circulação de NO é 999.78M, com um fornecimento total de 999776588.07867. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.09K.